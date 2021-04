Covid-19

As autoridades timorenses registaram hoje 29 casos de infeções com SARS COV 2, incluindo o segundo óbito desde o início da pandemia, com o número de casos ativos a permanecer igual, dado o mesmo número de pacientes recuperados.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) disse que nas últimas 24 horas foram registados 15 casos em Díli, um deles o óbito, 11 casos em Cova Lima, dois em Manatuto, e um em Bobonaro.

Segundo o comunicado, nas últimas 24 horas houve 29 pacientes que recuperaram, pelo que o número de casos ativos é agora de 544.