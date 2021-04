Covid-19

A coordenadora nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza, Sandra Araújo, insistiu hoje na importância de existir uma estratégia nacional que olhe para as causas da pobreza e que promova políticas capazes de resolver o problema.

Numa nota escrita enviada à agência Lusa a propósito do estudo sobre a pobreza, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Sandra Araújo destaca que este é um importante instrumento para melhorar a compreensão sobre a pobreza e apoiar os esforços de sensibilização.

"Importante porque nos traça esse retrato com dados quantitativos, não é, na realidade, uma surpresa o importante papel dos baixos salários e do funcionamento do mercado de trabalho na produção e na reprodução da pobreza", sublinha.