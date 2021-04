Actualidade

As vendas de produtos petrolíferos da Galp caíram 25% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo, para 1,3 milhões de toneladas, impactadas pela diminuição da procura na Península Ibérica devido ao confinamento, anunciou hoje a empresa.

Segundo o 'Trading Update' da Galp relativo ao primeiro trimestre deste ano - cujos dados são provisórios e podem ainda diferir dos resultados trimestrais que serão divulgados no dia 26 - no período as vendas de gás natural a clientes registaram uma quebra homóloga de 26%, para 4,9 terawatt-hora (TWh), enquanto no segmento de eletricidade aumentaram 6%, para 1,0 TWh.

"Os volumes de vendas foram impactados pela diminuição da procura na Península Ibérica, fruto das medidas de confinamento derivadas da circunstância pandémica", refere a Galp no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).