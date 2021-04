Actualidade

A União Europeia disse hoje estar a seguir com "preocupação" o incidente na instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irão, após uma falha de energia que as autoridades iranianas alegam ter sido uma "sabotagem" cometida por Israel.

"Estamos a seguir de muito perto e com preocupação o incidente que ocorreu este fim de semana na instalação nuclear de Natanz, que pode ter sido um ato de sabotagem. Este incidente tem de ser completamente esclarecido", indicou o porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), Peter Stano, durante a conferência de imprensa diária da Comissão Europeia.

Stano reagia assim a uma pergunta sobre um incidente nas instalações de enriquecimento de Urânio de Natanz, no Irão, que, na madrugada de domingo, teve uma falha elétrica.