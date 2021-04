Actualidade

O Plano de Desenvolvimento da Saúde (PDS) do Health Cluster Portugal (HCP) propõe-se triplicar o atual investimento em Investigação & Desenvolvimento (I&D), para 1.000 milhões de euros anuais em 2030, e criar 20 mil empregos, foi hoje anunciado.

A lançar esta semana, o Plano de Desenvolvimento da Saúde 2021-2030 (PDS) aponta os 1.000 milhões de euros anuais como "a meta" de investimento anual para 2030 - "dos quais dois terços com origem no setor empresarial e um terço no setor não empresarial" - o que "significa multiplicar por três os atuais valores", aproximando Portugal das médias europeias.

Em comunicado, o HCP avança que o PDS aposta ainda na criação de emprego qualificado e muito qualificado, propondo-se atingir um nível de emprego industrial de 35 mil trabalhadores em 2030, o que significa criar mais 20 mil postos de trabalho até ao fim da década.