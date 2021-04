TAP

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) considerou hoje que a TAP está a ser alvo de uma "purga", após o anúncio de uma nova vaga de rescisões por mútuo acordo, reformas e pré-reformas.

"O que para todos nós está cada vez mais claro, é a evidente contradição destes números apresentados [pela administração], misturando propositadamente a Portugália, para disfarçar a já indisfarçável purga que a TAP SA está a sofrer", acusou o sindicato, em comunicado, referindo-se a uma reunião com a administração da TAP, na sexta-feira, onde lhes foi dito que as chamadas medidas voluntárias para redução dos postos de trabalho tinham sido um "êxito", após 690 adesões, e que a empresa vai avançar com uma nova vaga de adesões voluntárias.

"Somos obrigados a perguntar porque diabo, após estes dois estrondosos êxitos a destruir postos de trabalho, vêm de novo insistir em mais despedimentos? Pensarão que não temos memória? Sabemos que a pandemia tem cortado postos de trabalho nas empresas por todo o mundo. Mas cortar quase 50% da força de trabalho? Que loucura é esta? Quem é o mentor desta destruição? Onde se pretende chegar? Qual é o projeto para uma empresa reduzida a metade? De quantas rotas e 'slots' vamos abdicar?", questionou o Sitava.