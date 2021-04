Moçambique/Ataques

O Governo moçambicano precisa de um total de 7 mil milhões de meticais (94 milhões de euros) para o plano de gestão dos deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado, anunciou hoje o Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD).

O valor vai servir para melhorar as condições de alimentação, abrigo e educação, bem como relançar o setor privado e incentivar pequenas atividades para geração de rendimento nas populações deslocadas, disse Luísa Meque, diretora geral do INGD, durante uma reunião com quadros do Governo e parceiros em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

Segundo a fonte, até ao momento, as autoridades têm assegurados cerca de 600 milhões de meticais [oito milhões de euros] para a implementação do plano, que integra várias ações estratégicas para assistência das populações afetadas.