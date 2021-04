Actualidade

A comissária europeia dos Assuntos Internos, a diretora da Europol e os ministros da Justiça e da Administração Interna portugueses são unânimes em considerar que é necessário fazer mais e cooperar melhor para combater a disseminação da criminalidade organizada.

Segundo um relatório da Europol hoje apresentado em Lisboa (SOCTA/UE), o crime organizado é cada vez mais violento e a corrupção é uma característica da quase totalidade das operações das redes de criminosos, salientando que mais de 80% das redes criminosas que operam na União Europeia estão envolvidas em tráfico de droga, fraude fiscal, crime contra a propriedade, tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes, recorrendo a métodos cada vez mais violentos.

Na apresentação do relatório, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sublinhou a importância da cooperação e da partilha de informações no espaço europeu, numa época em que os crimes, como terrorismo, abusos sexuais de crianças, venda contrafeita de vacinas, se cometem cada vez mais no espaço digital, o qual não conhece fronteiras e estão a afetar todos os países da UE.