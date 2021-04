Covid-19

O Governo da Madeira prevê que a reabertura total das atividades ocorra em outubro e agendou para a primeira semana desse mês a realização da Festa da Flor, um dos maiores cartazes turísticos da região, indicou hoje o chefe do executivo.

"O primeiro grande evento e a reabertura, por assim dizer, da normalidade, será a Festa da Flor, que se pretende realizar na primeira semana de outubro, depois de cerca de 70% da população vacinada", disse Miguel Albuquerque.

O governante falava à margem da apresentação da nova imagem 'Marca Madeira', que vai sinalizar todo o material de promoção e de comunicação do destino, na Praça do Povo, no Funchal.