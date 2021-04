Actualidade

O presidente do parlamento são-tomense, Delfim Neves, anunciou hoje a sua candidatura à eleição presidencial de 18 de julho.

O anúncio foi feito no final de um encontro de mais de duas horas com o Presidente da República, Evaristo Carvalho.

"Eu decidi mais uma vez candidatar-me as eleições presidenciais de 2021, mas por uma questão de elegância política e da educação que me é caracterizada, não podia fazê-lo antes de o Presidente marcar as eleições e sem ter primeiro uma conversa clara com ele", disse Delfim Neves à imprensa.