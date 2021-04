Covid-19

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, defendeu hoje que as vacinas contra a covid-19 devem ser "fator de coesão" e não agravar a discrepância entre pessoas e países.

"Certamente que as vacinas, para além de todas as polémicas periféricas, representam um grande feito científico e uma esperança para uma normalização da vida social e económica. Mas é necessário que sejam um fator de coesão e real progresso e não venham agravar a discrepância entre pessoas e países com maior ou menor poder económico", disse o bispo José Ornelas.

O prelado falava na 200.ª Assembleia Plenária da CEP, que hoje começou em Fátima, no concelho de Ourém, de forma presencial e 'online'.