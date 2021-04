Moçambique/Ataques

Os bispos católicos portugueses acompanham "muito de perto" a situação em Cabo Delgado, Moçambique, onde grupos terroristas têm aterrorizado a população desde 2017, disse hoje o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

"Se a pandemia [de covid-19] em curso provoca graves crises em todos os países, esses dramas são mais agudos quando se conjugam com desastres naturais, como recentemente em Timor, ou com situações de terrorismo e de guerra, presentes em várias partes do mundo, concretamente na província de Cabo Delgado em Moçambique", afirmou o bispo José Ornelas.

O também bispo de Setúbal discursava na 200.ª Assembleia Plenária da CEP, que hoje começou em Fátima, no concelho de Ourém, de forma presencial e 'online'.