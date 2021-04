Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) pediu hoje às autoridades federais brasileiras a saída imediata de exploradores mineiros que invadiram a terra indígena Munduruku, na floresta amazónica.

Em comunicado, a organização não-governamental (ONG) que luta pelos direitos humanos alertou que indígenas da etnia Munduruku que vivem na região do rio Tapajós, no sudoeste do estado do Pará - uma região de intensa mineração ilegal de ouro na Amazónia brasileira -, denunciaram o recrudescimento de invasões das suas terras por elementos armados desde meados de março de 2021.

Segundo a HRW, o Ministério Público Federal brasileiro também alertou sobre o risco de conflito entre locais e os mineiros e pediu a mobilização da Polícia Federal e de outras autoridades, mas o Governo brasileiro não agiu até agora.