Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) concluiu hoje que as ofertas de serviços isolados (1P) em Portugal "são escassas, mais caras e de menor qualidade" comparativamente às ofertas de serviços em pacote.

"Em Portugal, as ofertas de serviços isolados, ou ofertas 'single play', são relativamente escassas, comparativamente com as ofertas em pacote e também em alguns casos no quadro internacional", indicou hoje, em comunicado, a Anacom, citando dados do seu primeiro relatório sobre as ofertas 1P.

Segundo o regulador, nem todos os operadores disponibilizam "um leque completo" destas soluções para os serviços fixos "considerados individualmente".