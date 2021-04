Actualidade

A defesa do ex-ministro angolano da Comunicação Social condenado hoje a 14 anos e meio de prisão diz-se "surpresa" pelo crime de peculato "imputado" ao seu cliente, referindo que Manuel Rabelais "não causou lesão patrimonial ao Estado angolano".

"A reação é de alguma surpresa, não tanto pela pena que Manuel Rabelais foi condenado, mas pela justificação que o venerando juiz dá, porque o de peculato é um crime patrimonial e até agora não foi dito em concreto qual foi a lesão patrimonial ou material que Manuel Rabelais causou ao Estado, aliás os declarantes deixaram isso claro", afirmou hoje o advogado Amaral Gourgel aos jornalistas.

Falando hoje na sede do Tribunal Supremo angolano, no final da leitura do acórdão que condenou o ex-ministro e antigo diretor do extinto GRECIMA pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais, o causídico refutou os argumentos do juiz da causa.