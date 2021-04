Actualidade

As obras do vencedor e finalistas da primeira edição do prémio de arte do projeto "A Arte Chegou ao Colombo", sobre a pandemia, vão estar em exposição a partir de quarta-feira no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

O Atelier Contencioso, com a instalação de arte "Sopro", foi o vencedor desta 1.ª edição do prémio, no valor de 20 mil euros, promovido em 2020 pelo Centro Comercial Colombo para apoiar artistas emergentes.

A exposição "Prémio A Arte Chegou ao Colombo. Exposição de Finalistas", que fica aberta entre as 15:00 e as 19:00, vai reunir igualmente obras dos finalistas Adriana Proganó, Amante, Ana Malta AKA Numpára, Duarte Perry, Henrique Neves, Manuel Rodrigues Almeida, Maria de Brito Matias, Nicoleta Sandulescu e Tomé Capa.