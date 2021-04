Actualidade

O programa Mar 2020 atingiu 50% de execução no final de março, contando com mais de 5.574 projetos aprovados, com 695,7 milhões de euros de investimento, foi hoje anunciado.

"O programa Mar 2020 dispõe de 392,5 milhões de euros de Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas para serem executados até 31 de dezembro de 2023, estando, em finais de março, 50% deste montante já executado pelos beneficiários", lê-se numa nota divulgada por este programa operacional.

Por prioridade de investimento, as que apresentam maior dinamismo são as dedicadas a "promover a comercialização e transformação dos produtos da pesca e aquicultura" e a "promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento" com, respetivamente, 67% e 57% da dotação programada executada.