O selecionador português de futebol feminino afirmou hoje que Portugal vai lutar pelo apuramento para o Euro2022 "até ao apito final" do segundo jogo do 'play-off' com a Rússia, no qual terá de recuperar da desvantagem de 1-0.

"O pensamento é só um. Numa situação de 'play-off', é procurar ganhar, voltar a entrar forte, com a mesma competência, a criar boas oportunidades e conseguir concretizá-las, que foi aquilo que nos faltou, principalmente na primeira parte, no Restelo. Vamos procurar fazer o mesmo durante 90 minutos, no jogo aqui", afirmou Francisco Neto, na antevisão da partida da segunda mão, agendada para terça-feira, em Moscovo.

Em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico assumiu a "frustração" pelo desaire na primeira mão, mas assegurou que a equipa das 'quinas' vai entrar em campo com a firme convicção de que conseguirá inverter a situação.