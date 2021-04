Covid-19

Com a nova fase de desconfinamento em Inglaterra, os cabeleireiros reabriram hoje e o português Miguel Horta já tem as próximas seis semanas lotadas no seu salão em Londres.

"Fico feliz porque estamos cheios até maio, o que é muito bom. Estava à espera de um 'boom' inicial, mas não uma coisa tão forte. Aqui [está cheio] até 22 de maio, no outro salão até junho ou julho", disse Horta à agência Lusa.