Covid-19

A Itália registou 9.789 contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, divulgaram hoje as autoridades italianas, num dia em que vários setores exigiram nas ruas a abertura das respetivas atividades, encerradas há meses por causa da pandemia.

Estes dados de novos casos representam um decréscimo face aos indicadores divulgados no domingo (15.746 novos contágios), mas também como é frequente ao fim de semana foram realizados menos testes de diagnóstico: 190.635 contra os 253.000 contabilizados na véspera.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.779.594 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.