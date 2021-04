Actualidade

O internacional português Pedro Neto, do Wolverhampton, vai falhar o Euro2020 de futebol devido a uma lesão num dos joelhos, que o obrigará a ser operado e a perder o resto da temporada, anunciou hoje o clube inglês.

"Pedro Neto sofreu uma lesão significativa numa rótula no decorrer do jogo com o Fulham e, após ser observado por um especialista em Londres, foi indicada a cirurgia, que está agendada para o final desta semana. Infelizmente, está previsto que apenas volte a jogar na próxima temporada", informou o Wolverhampton, através do site oficial.

O extremo, de 21 anos, vai desfalcar o Wolverhampton, treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo, nas derradeiras oito jornadas da Premier League, na qual os 'wolves' ocupam o 12.º lugar.