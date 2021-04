Covid-19

Portugueses e cidadãos residentes em território nacional retidos no Brasil têm recorridos às redes sociais para se queixarem dos voos de repatriamento, mas a embaixada de Portugal rejeita as críticas, que classifica de "injustas" e infundadas".

São dezenas as queixas que se acumulam na página da rede social Facebook da embaixada de Portugal em Brasília sobre os voos de repatriamento que têm sido autorizados pelos Governos português brasileiro, em regime de reciprocidade, desde que foi anunciada a suspensão as viagens devido à pandemia de covid-19, em janeiro.

Falta de comunicação, preços abusivos praticados pela transportadora aérea portuguesa TAP, esquecimento dos seus cidadãos por parte do Governo português e pouca oferta de voos são algumas das críticas de cidadãos que dizem estar retidos há meses no Brasil, acusando o executivo de não fazer o máximo possível no processo de repatriamento.