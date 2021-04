Actualidade

O Conselho de Administração da Semapa considerou que a nova contrapartida oferecida pela Sodim no âmbito da OPA é oportuna, notando que esta "merece ser tida em consideração" e poderá ser aceite pelos acionistas.

"O Conselho de Administração da Semapa reitera ser seu entendimento que a oferta é oportuna e as suas condições adequadas", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sodim aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida à Semapa, no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA), passando de 11,40 euros para 12,17 euros, conforme foi comunicado ao mercado em 06 de abril.