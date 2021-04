Covid-19

Mais de 60 mil vacinas contra a covid-19 foram já administradas no arquipélago da Madeira, revelou hoje o Governo Regional.

"Até ao dia 11 de abril, foram administradas na Região Autónoma da Madeira (RAM), 60.014 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020", diz uma nota de imprensa da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil (SRSPC).

A SRSPC realça que "as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covd-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região".