Autárquicas

O secretário-geral do PCP apresentou hoje a CDU "força da alternativa" em Lisboa nas autárquicas do outono e João Ferreira como o candidato de uma coligação "preparada para assumir todas as responsabilidades" que a população lhe der.

Numa sessão de apresentação da candidatura, na baixa lisboeta, no Largo José Saramago, o escritor comunista que recebeu o Nobel, Jerónimo de Sousa afirmou os eleitores conhecem a Coligação Democrática Unitária (CDU) pelo que fez ao longo dos anos, incluindo quando teve um acordo com o PS na década de 1990, e que afastou "a direita" do poder.