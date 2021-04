Actualidade

O Reino Unido registou hoje 3.568 casos de covid-19, o nível diário mais alto desde início de abril, e mais do dobro do registado no domingo.

Segundo dados hoje divulgados pelo Governo, foram registadas mais 13 mortes por covid-19, elevando a 127.100 o total desde o início da pandemia de covid-19.

O total de indivíduos vacinados contra o novo coronavírus aumentou em 69.223, para 32,191 milhões com a primeira dose.