Actualidade

A Polícia Federal (PF) do Brasil desarticulou na segunda-feira um esquema de transporte de drogas em aeronaves privadas, após a apreensão, em outubro de 2020, de um avião executivo brasileiro com 175 quilogramas de cocaína no aeroporto de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Federal informou que desencadeou na manhã de segunda-feira a Operação "Flight Level", visando combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e branqueamento de capitais.

Nesse sentido, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias de 29 pessoas, apreensão de 15 veículos, cinco imóveis e oito aeronaves, além da suspensão das atividades de seis empresas. A operação envolveu 90 agentes federais em cinco cidades brasileiras.