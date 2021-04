Actualidade

O apoio luxemburguês a Cabo Verde vai aumentar nos próximos cinco anos para 78 milhões de euros em projetos a executar no arquipélago, relação que começou por Santo Antão, com o dinamismo dos emigrantes daquela ilha no Luxemburgo.

Em entrevista à agência Lusa, o encarregado de negócios da embaixada luxemburguesa na Praia, Thomas Barbancey, explicou que a relação entre os dois países - Cabo Verde tem no Luxemburgo um dos maiores financiadores de projetos estruturantes, com 58 milhões de euros investidos nos últimos cinco anos - começou ainda na década de 1980.

Uma "relação de cooperação" que está "profundamente enraizada nas ligações humanas e na amizade entre as respetivas populações", após a chegada dos primeiros emigrantes cabo-verdianos ao Luxemburgo.