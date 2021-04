Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão avisou hoje os Estados Unidos que não existem "vantagens" no quadro das negociações sobre a energia nuclear utilizando "atos de sabotagem" ou sanções.

"Os norte-americanos devem saber que nem as sanções nem os atos de sabotagem são instrumentos de negociação. Essas ações só vão complicar ainda mais a situação para eles", disse Mohamad Javad Zarif numa conferência de imprensa em Teerão.

As declarações do diplomata iraniano ocorrem 48 horas após o acidente no centro nuclear iraniano que Teerão diz ter sido provocado por sabotagem.