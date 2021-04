Covid-19

O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) recebeu 80 pedidos de prorrogação dos empréstimos de apoio ao pagamento de rendas, dos quais 67 foram decididos ou estão em processo de decisão, disse à Lusa fonte oficial da tutela.

O regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas habitacionais - que consiste na concessão, pelo IHRU, de um empréstimo sem juros a inquilinos com quebra de rendimentos - vigora até 01 de julho de 2021, sendo esta uma das medidas de resposta ao prolongamento da pandemia de covid-19.

A continuação da situação de quebra de rendimentos levou dezenas de inquilinos que já beneficiaram da medida ao longo de 2020 a repetirem o pedido de apoio junto do IHRU, havendo alguns que, através do Portal da Queixa, reportam que se encontram à espera de reposta há várias semanas.