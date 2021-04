Actualidade

Uma centena de políticos e empresários europeus apelaram ao Presidente norte-americano, Joe Biden, para formar uma aliança com a União Europeia no combate às alterações climáticas, começando pela neutralidade das emissões de dióxido de carbono (CO2) até 2030.

"A parceria EUA-UE é fundamental para enfrentar as alterações climáticas e permitir uma transição justa e sustentável. Juntos, somos responsáveis por cerca de 25% das emissões globais de CO2 e 40% do PIB global", dizem várias figuras proeminentes numa carta aberta iniciada pelo presidente do Comité do Ambiente do Parlamento Europeu, Pascal Canfin.

Os signatários exortaram Washington a "estar à altura das suas ambições, adotando uma meta climática de pelo menos 50% de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030", em comparação com 2005.