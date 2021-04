Mau tempo

A Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco (ADACB) reclamou hoje apoios para os produtores que viram as culturas gravemente afetadas após uma violenta queda de chuva e granizo, na sexta-feira, na zona sul do concelho do Fundão.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta associação com sede no Fundão lembra que a queda de chuva e granizo afetou "brutalmente as culturas agrícolas do concelho", em particular nas localidades de Póvoa de Atalaia, Atalaia do Campo, Castelo Novo e Soalheira.

Sublinhando que está em causa uma "importante zona de pomares de cereja, pêssego e vinha", e que a intempérie provocou graves prejuízos, a ADACB "reclama medidas concretas de apoio para a minimização de prejuízos".