Covid-19

Timor-Leste registou 12 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 1.086 o número de infetados desde o início da pandemia, segundo dados do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

De acordo com as autoridades timorenses, dos 12 casos, sete foram reportados em Díli, quatro no município de Liquiçá e um em Aileu.

Neste período não houve registo de doentes recuperados, mantendo-se ativos 544 infetados com o SARS-CoV-2.