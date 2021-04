Covid-19

Portugal registou um "ligeiro crescimento" no número de novos casos, mais expressivo na faixa dos 0 aos 9 anos e com uma tendência de decréscimo nas pessoas com mais de 80 anos, segundo o investigador André Peralta Santos.

"O Algarve é a região de Portugal continental que apresenta uma incidência mais elevada. No entanto, mantém-se a tendência de decréscimo nas hospitalizações, na mortalidade e observou-se principalmente um aumento do número de testes e a diminuição da taxa de positividade", afirmou o investigador da Direção-Geral da Saúde, na reunião do Infarmed, em Lisboa, que junta hoje especialistas e políticos.

Na sua intervenção na sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", André Peralta Santos afirmou, com base num gráfico que mostra a incidência cumulativa a 14 dias, que Portugal está neste momento com "uma incidência moderada próxima dos 71 casos por 100 mil habitantes e com uma tendência ligeiramente crescente".