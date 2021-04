Covid-19

O Banco de Cabo Verde tem necessidades de recapitalização de 1.400 milhões de escudos (12,6 milhões de euros), mas o plano iniciado em 2019, com fundos do Orçamento do Estado, só será retomado depois da pandemia, segundo informação oficial.

De acordo com um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), deste mês, o plano de recapitalização do Banco de Cabo Verde (BCV), segundo informação do Governo à instituição internacional, "será retomado após a pandemia" de covid-19.

"Devido a restrições financeiras geradas pela pandemia, as alocações adicionais foram colocadas em espera até o fim da crise sanitária", explica o FMI, no mesmo relatório.