Actualidade

A galeria de arte contemporânea de Vila Nova de Famalicão Ala da Frente mostra o "Discurso Silencioso" de Jorge Pinheiro, numa exposição de pintura e desenho com assinatura do artista, anunciou hoje o município.

Em comunicado, o município acrescenta que a mostra marca a reabertura de portas da galeria, após o encerramento provocado pela pandemia de covid-19.

A exposição reúne o conjunto de obras de pintura e desenho que compõem o "Discurso Silencioso" do artista natural de Coimbra, pouco mais de três anos após a mostra no Museu de Serralves, no Porto, e a exposição de desenho, na Fundação Carmona e Costa, em Lisboa.