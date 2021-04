Actualidade

Os 25 investigadores precários do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reclamaram hoje a integração nos quadros, no âmbito do PREVPAP, garantindo que este é "o único Laboratório de Estado onde a lei não foi cumprida".

"O IPMA é o único Laboratório de Estado (LE) onde a lei não foi cumprida, pois os restantes LE já procederam à regularização e integração dos seus investigadores homologados no âmbito do PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública]", sustentam em comunicado.

Segundo referem, "o Ministério do Mar, que tutela um recurso estratégico crucial e merecedor do estatuto de desígnio nacional, pomposamente propalado em inúmeras ocasiões por diversas entidades, continua a arrastar este processo com total desrespeito e desvalorização pelos investigadores do único instituto que representa um pilar no apoio à tutela, setor produtivo e sociedade para a investigação dos recursos do mar".