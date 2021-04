Moçambique/Ataques

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD)de Moçambique defendeu hoje que o financiamento da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), instituição estatal que vai implementar projetos no norte de Moçambique, deve ser feito pelas petrolíferas multinacionais.

"É em sede dos contratos com as multinacionais que deve ser garantido o financiamento para o desenvolvimento local", disse o diretor do CDD, Adriano Nuvunga.

O CDD é uma das mais destacadas organizações da sociedade civil moçambicanas e expõe a sua tese sobre o financiamento da ADIN numa análise intitulada "1 bilião de dólares [mil milhões de dólares] para ADIN: Nova dívida não declarada ao Parlamento?".