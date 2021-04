Novo Banco

Sérgio Monteiro, consultor para a venda do Novo Banco, afirmou hoje que não era expectável que a totalidade do mecanismo de capital contingente fosse utilizada, sendo esperado que as perdas fossem pouco superiores a 1.500 milhões de euros.

O consultor do Banco de Portugal (BdP) para a venda do Novo Banco está hoje a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, tendo sido questionado pela deputada do BE Mariana Mortágua sobre qual era a previsão de uso do Acordo de Capital Contingente (CCA) aquando das negociações para a venda do banco.

"Os cenários de previsão de utilização do CCA iam do zero ao extremo. Era sempre possível admitir, mesmo com probabilidade baixa, que todo o mecanismo de capital contingente fosse utilizado. A expectativa central naquela altura era que as perdas dos ativos que faziam parte do mecanismo de capital contingente fossem um pouco superiores a 1.500 milhões de euros de perda", admitiu.