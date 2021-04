Actualidade

As especialistas em património Isabel Melo e Ana Alcoforado foram designadas para assumir funções nas recém-criadas provedorias do Serviço Cultural e Educativo e para a Inclusão e Cidadania, da Direção-Geral do Património Cultural, revelou hoje este organismo.

As duas provedoras, técnicas superiores da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vão desenvolver uma atividade "transversal a todos os serviços e equipamentos culturais sob tutela da DGPC, numa lógica de integração e criação de sinergias", indica um comunicado enviado à agência Lusa.

Isabel Melo irá assumir funções na Provedoria do Serviço Cultural e Educativo e, Ana Alcoforado, na Provedoria para a Inclusão e Cidadania, e "competir-lhes-á promover a disseminação de boas práticas e de projetos de cariz educativo e social, bem como propor a adoção de medidas que contribuam para a melhoria do funcionamento dos museus, monumentos e palácios" da tutela da DGPC.