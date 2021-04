Actualidade

A imagem oficial da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027, que será divulgada na quarta-feira, resultou do concurso público mais participado de sempre no município, afirmou Luís de Matos, coordenador do Grupo de Trabalho do projeto.

"Foi, na história dos concursos públicos feitos em Coimbra, o concurso que teve mais participação, largamente mais de uma centena de concorrentes. De criadores de norte a sul do país, de nomes muito importantes do design gráfico, que viram nesta candidatura uma oportunidade de contribuir com a sua criatividade", disse à agência Lusa o mágico Luís de Matos.

"Foi muito interessante perceber que concorreram desde grandes nomes completamente estabelecidos neste setor, até estudantes ou pessoas que tinham uma grande vontade de participar", adiantou.