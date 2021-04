Covid-19

O ex-presidente timorense Xanana Gusmão vai dormir pela segunda noite consecutiva em frente a um centro de isolamento em Díli perante o impasse sobre o funeral de um homem que morreu com covid-19 em Timor-Leste.

"A situação está na mesma. Esperamos que amanhã tenhamos uma solução", disse à Lusa Odete da Silva Viegas, uma das responsáveis do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) depois de se deslocar ao local e falar com a família do homem e com Xanana Gusmão.

"O importante é que o cadáver esteja conservado e agora vamos aguardar a decisão do Governo", explicou.