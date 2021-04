Actualidade

A agência de notação financeira Fitch melhorou a avaliação de duas economias africanas, elevando o 'rating' da Zâmbia e estabilizando a perspetiva de evolução da economia dos Camarões, invertendo a tendência de degradação das avaliações.

No caso da Zâmbia, a agência de notação financeira melhorou o 'rating' para as emissões locais de CC para CCC, mantendo o país em Incumprimento Financeiro Seletivo ('Restricted Default', no original em inglês) no que diz respeito às emissões de dívida em moeda estrangeira.

"A melhoria no 'rating' interno reflete o facto de o Governo ter continuado a servir da dívida em moeda local e não ter dado qualquer indicação de que planeia incluir a dívida interna em qualquer potencial reestruturação de dívida", lê-se na nota que acompanha a decisão, que explica que "isto significa que qualquer reestruturação de dívida externa pode melhorar a posição financeira geral do país e apoiar a sustentabilidade da dívida interna".