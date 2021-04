Actualidade

O antigo presidente do Burkina Faso Blaise Compaore, exilado, vai ser julgado pelo homicídio do seu antecessor, Thomas Sankara, durante o golpe de Estado de 1987, no qual tomou o poder, segundo fonte judicial.

O caso foi hoje submetido ao tribunal militar de Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, após as acusações contra os principais arguidos, incluindo Blaise Compaore, terem sido confirmadas 34 anos após a morte do ícone africano conhecido localmente como o 'pai da revolução', de acordo com advogados de defesa e partidos civis citados pela agência France-Presse (AFP).

Compaoré esteve no poder durante 27 anos até ser derrubado pela revolta popular de outubro de 2014.