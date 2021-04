PRR

A Assembleia da República recomendou ao Governo a afetação de pelo menos 2% das verbas do mecanismo de recuperação e resiliência ao setor cultural e criativo nacional, e a resolução foi hoje publicada em Diário da República.

Segundo o diploma, aprovado em plenário em 11 de março, o parlamento recomenda "ao Governo que assuma e cumpra a Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de setembro de 2020, sobre a recuperação cultural da Europa (...), alocando às indústrias culturais e criativas um valor não inferior a 2% das verbas europeias do Mecanismo de Recuperação e Resiliência que cabem a Portugal".

No mês passado, várias associações do setor ouvidas no parlamento apontaram a afetação de 2% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) económica à cultura como uma das medidas fundamentais para recuperarem da crise causada pela pandemia.