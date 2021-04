Actualidade

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) de Portugal sofreu uma quebra de 10,6% no ano passado relativamente a 2019, motivada pela diminuição das contribuições para as organizações multilaterais, segundo dados divulgados hoje pela OCDE.

De acordo com os dados preliminares de 2020 do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), hoje divulgados em Paris, Portugal destinou à Ajuda Pública ao Desenvolvimento cerca de 385 milhões de dólares (cerca de 323 milhões de euros), comparado com os 410 milhões de dólares (cerca de 345 milhões de euros) de 2019.

Os dados da ajuda incluem 10 milhões de dólares (8,37 milhões de euros) de custos com refugiados em Portugal, comparativamente com 8 milhões de dólares (6,7 milhões de euros) destinados a este fim em 2019.