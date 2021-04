Montijo

O ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros Carlos Ramos desafiou hoje a ANA a provar que o novo aeroporto de Lisboa em Alcochete fica mais caro do que no Montijo e disse que a "reciclagem" da Base Aérea n.º6 é "uma utopia".

"Desafio a ANA a provar que a solução minimalista no Campo de Tiro de Alcochete é mais cara do que a do Montijo", afirmou Carlos Matias Ramos, que foi ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a propósito da localização do novo aeroporto de Lisboa.

O ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, que é também especialista do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) desde 1979, defendeu que dizer que o Montijo sai mais barato porque se trata de uma "reciclagem" de uma base aérea "é uma fantasia de quem quer defender" aquela localização.