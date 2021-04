Actualidade

O comissário para o centenário de José Saramago, Carlos Reis, e a viúva do escritor, Pilar del Rio, vão estar na Feira do Livro do Funchal, agendada para novembro e dedicada ao Nobel português, anunciou hoje a Câmara Municipal.

"Estamos a programar uma Feira do Livro em torno deste escritor", disse Miguel Gouveia, indicando que o evento vai decorrer entre 12 e 21 de novembro, período que abarca a data do nascimento de José Saramago, 16 de novembro.

A filha do escritor, Violante Saramago Matos, será a curadora da feira e vai participar no debate com Pilar del Rio e Carlos Reis, responsável pelas comemorações do centenário, que se assinala em 2022.