Covid-19

O terceiro lote de 29.250 doses da vacina da covid-19, produzida pela BioNTech/Fosun Pharma na Alemanha, chegou hoje a Macau, anunciaram os Serviços de Saúde (SSM) do território.

Após a chegada, através do aeroporto de Hong Kong, os SSM examinaram e avaliaram as "embalagens de forma pormenorizada e só darão início à utilização após aprovação", de acordo com um comunicado.

Em 05 de abril, Macau retomou a administração da vacina da covid-19 da BioNTech, suspensa em 24 de março, quando as autoridades detetaram defeitos na embalagem.