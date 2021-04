TAP

A produtividade analisada através do absentismo será um dos critérios para selecionar os pilotos da TAP a quem serão disponibilizadas medidas de adesão voluntária para redução de postos de trabalho, segundo o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).

"A TAP deu a conhecer informalmente os critérios que serão aplicados na nova vaga de medidas voluntárias, que por ordem decrescente de ponderação, são os seguintes: produtividade analisada através do absentismo, experiência em função da antiguidade (anos de experiência na função e antiguidade desde a primeira largada); custo (salário fixo - acima ou abaixo da média da frota/função); contributo (por ex: qualificações e/ou limitações, funções em terra)", lê-se numa carta enviada na segunda-feira aos associados do SPAC, a que a Lusa teve acesso.

O sindicato informou que, tendo em conta o Acordo de Empresa de Emergência, que prevê um quadro mínimo de 1.200 pilotos em 2021, e após o programa de medidas de adesão voluntária como pré-reformas e rescisões por mútuo acordo, subsiste ainda um número de pilotos "excessivo" na ordem "das dezenas", embora o número final não esteja definido.